Con il loro aereo ultraleggero stavano sorvolando l’ultimo tratto della riserva naturale della Marcigliana verso Fidene, lungo la via Salaria. Direzione: il campo di volo FlyRoma sulla via Prenestina, dove era previsto il rientro. Invece il motore li ha piantati. Il pilota Mauro Troiani, pensionato di 71 anni, e il copilota Luigi Maria Aliberti, ingegnere di 52 anni con la passione per il volo, sono stati costretti a planare con il biposto da poco meno di 300 metri di quota prima dello schianto sulla collina più alta di Villaricca, una frazione di Fidene.

È stato il copilota Aliberti a lanciare il mayday alla "piantata" del motore Rotax da 100 cavalli, fra i più utilizzati e affidati per questi velivoli: così sono scattati i soccorsi ieri alle 11.25. Il primo ad arrivare è stato un altro pilota che poco prima li seguiva in coda. Dopo le prime cure, li ha trasportati al campo di volo. Intanto i pompieri e i carabinieri della compagnia Cassia hanno avviato le indagini.

Nell’atterraggio di fortuna una delle ruote del carello si è incagliata bloccata sul terreno fangoso e il velivolo a tre assi ad ala alta si è ribaltato per due volte. Ma entrambi sono usciti illesi dall carlinga: «È un miracolo se siamo usciti dall’abitacolo appena con qualche graffio. Sono nato a Loreto e non posso non pensare che qualcuno dall’alto, in quei drammatici momenti, ci abbia protetto», racconta ancora sconvolto il copilota Aliberti. La Beata Vergine di Loreto è infatti la protettrice di tutti gli aeronautici: «Non appena ci siamo accorti del malfunzionamento abbiamo attivato tutte le procedure, siamo piloti esperti e non ci siamo fatti prendere dal panico. Siamo addestrati anche per le situazioni di emergenza. Eppure - spiega - ogni tentativo di far ripartire il motore è andato a vuoto. A quel punto abbiamo capito che dovevamo tentare un atterraggio di fortuna: sotto di noi c’erano colline e pianure. Così ci siamo preparati».

L’ultraleggero, fabbricato a Capua, fra i due diffusi, è riuscito ad atterrare ma a causa del terreno fangoso si è impennato e ribaltato. Aliberti è riuscito a uscire dall’abitacolo da solo: «Sembra una frase fatta ma ho visto tutta la mia vita passarmi davanti. Volo da quasi cinque anni - precisa mentre si commuove- e non era mai accaduto nulla di simile. Ma questo incidente per me, la mia famiglia e i miei due bambini, è stato un segno. Non credo che tornerò ancora a volare».

Insieme all’altro pilota, hanno aiutato Troiani a sganciarsi e a uscire. Quindi, sono stati trasportati al vicino aeroporto dell’Urbe dove sono arrivati in una manciata di minuti: «Per fortuna abbiamo riportato solo qualche graffio- conclude Aliberti- per questo, lo ripeto: è stato un miracolo. Siamo stati fortunati ma è stato terribile. Io e Mauro voliamo insieme da anni, siamo molto amici. Appena arrivati all’Urbe ci siamo abbracciati senza dire nulla. Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo passato. Siamo due sopravvissuti».



I militari della compagnia Cassia hanno aperto un fascicolo di indagine. Gli investigatori hanno accertato che pilota e copilota avevano le certificazioni in regola. Così come l’ultraleggero, un P92 (di identificazione I-A433) privato e di proprietà del pilota Troiani, che era stato appena revisionato. Passato anche agli ultimi controlli eseguiti prima dell’ultimo volo. Per ulteriori accertamenti tecnici bisognerà attendere la perizia tecnica: «Il problema ora è recuperare il velivolo» sottolineano gli investigatori. Il P92 si è schiantato infatti su un terreno privato, in un luogo impervio da raggiungere con i mezzi pesanti.



Del caso si sta occupando anche L’Agenzia nazionale per la sicurezza (Ansv) che sta raccogliendo informazioni per classificare correttamente l’evento e stabilire se aprire un’ inchiesta di sicurezza, così come previsto dalla normativa in materia aeronautica.



