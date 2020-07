Ultraleggero precipita sul tetto di un condominio e prende fuoco: tre morti

Un ultraleggero si schianta su un condominio, tre persone sono morte in Germania. E' accaduto a Wesel, nel nord-ovest del Paese. L'identità delle vittime non è ancora stata accertata, né è chiaro se il pilota sia deceduto nello schianto.



In Wesel in North Rhine-Westphalia, an ultralight aircraft crashed into a house and went up in flames. The local police said three people were killed. Two other people were saved injured. pic.twitter.com/1AzhMxIgd8

— Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) July 25, 2020



Nell'impatto, il tetto dell'edificio ha preso fuoco, ma le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che in seguito, ispezionando l'edificio, vi hanno trovato all'interno un bambino lievemente ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA