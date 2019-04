Abbandona le ceneri della mamma, arrestato 70 enne a Prima Porta, a Roma. I carabinieri della stazione di Roma Prima Porta hanno denunciato un italiano di 70 anni, per avere abbandonato l'urna contenente le ceneri della mamma. Il personale dell'Ama ispettorato cimiteri capitolini ha rinvenuto, appoggiata su un loculo, un'urna cineraria a cui erano stati staccati i cartellini identificativi e di cui quale non risultavano in corso pratiche di dispersione delle ceneri.

Immediatamente avvisati, i carabinieri hanno sequestrato l'urna cineraria ed hanno svolto gli accertamenti che hanno portato all'identificazione del 70enne: l'uomo nei prossimi giorni dovrà spiegare all'autorità giudiziaria i motivi del suo gesto.

