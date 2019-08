Roma, nascondeva in casa 5 chili di hashish: arrestato 25enne

Nascondeva in casa, al Pigneto, cinque chili di hashish. Un giovane romano di 25 anni, insospettabile e incesurato, è stato arrestato durante alcuni controlli dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Roma Centro. La droga era gia divisa in panetti.

Il giovane è stato notato spostarsi di corsa verso il Pigneto, a bordo della sua moto. Con lui aveva 200g di hashish ma nel corso della perquisizione, che i carabinieri hanno fatto scattare presso la sua abitazione, sono stati trovati altro 4,8 kg della stessa sostanza stupefacente e 2.000 Euro in contanti. L’uomo è stato condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo nel corso del quale dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA