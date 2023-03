Trova una pepita d'oro del valore di 125 mila euro, la fortuna del cercatore seriale (con il metal detector low-cost)

Un cercatore d'oro amatoriale in Australia ha trovato una pietra d'oro del valore di 160.000 dollari (circa 125.062,88 euro, ndr.) in una roccia di quasi 5 chili. L'uomo stava tentando la fortuna con un metal detector di bassa qualità. Darren Kamp, proprietario del negozio di valutazione dell'oro Lucky Strike Gold, ha dichiarato a Insider che a novembre ha acquistato la roccia da un cercatore che non ha voluto essere nominato.

Secondo Kamp, il cercatore ha estratto la pepita d'oro dal suo zaino e ha poi chiesto se pensava che la pietra valesse almeno 10.000 dollari. Kamp ha raccontato a Insider di aver capito subito che valeva molto di più. «Ho detto: "Secondo me vale 100.000 dollari", gli ho detto», ha raccontato Kamp a Insider. «Sono 43 anni che faccio prospezioni e non ho mai visto un campione di roccia con così tanto oro».





E il cercatore aveva portato solo una parte della roccia: aveva aperto il campione per dare un'occhiata all'interno e aveva lasciato l'altra metà a casa, ha detto Kamp. L'esperto ha detto di aver analizzato la roccia e di aver trovato 2,3 chili d'oro al suo interno. «Sono rimasto sbalordito», ha detto. Ai prezzi odierni dell'oro in Australia, l'esemplare potrebbe valere circa 160.000 dollari. Il cercatore aveva usato un metal detector da 1.200 dollari per scoprire la roccia a circa 30 cm di profondità.

Named the "Lucky Strike Nugget," the gold specimen was taken to prospecting shop Lucky Strike Gold toward the end of last year and dropped into the hands of shop owner Darren Kamp, who valued it. "When it hit my hand, my jaw dropped with it," Kamp said.

https://t.co/UiiBkhSB81

— 7News Boston WHDH (@7News) March 29, 2023