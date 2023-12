Roma, tele e pennelli in Piazza Sempione: arriva l’evento “Uno sguardo attraversa la piazza”, la pittura sbarca bel cuore di Montesacro

Mostre, eventi e musica dal vivo: le celebrazioni per il Centenario di Città Giardino proseguono ancora e domenica 10 ( dicembre), nel cuore di Montesacro, sbarcheranno gli artisti dell’Associazione Romana Acquerellesti pronti a svelare segreti e tecniche sulla pratica dell’acquerello. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 16 in Piazza Sempione. L’evento: “Una sguardo attraversa la piazza” è stato promosso dalla medesima associazione e patrocinato dal Municipio III. L’intento è di far riconoscere ed esaltare i tratti architettonici degli edifici della piazza grazie anche al lavoro dei tanti artisti che, con pennelli e tele, raffigurano ogni scorcio storico di Montesacro.

«Per la nostra amministrazione - afferma Marta Marziali capogruppo ( Iv) nel Municipio III e promotrice dell’iniziativa - è un onore ospitare questa estemporanea di pittura. Speriamo sia solo il primo di tanti eventi da organizzare magari proprio tra le stradine ed i villini di Città Giardino» «Armatevi di fogli , tele, pennelli e colori e fatevi coraggio. Lasciate che lo sguardo attraversi la piazza e la vostra arte trasmetta emozioni e dettagli attraverso la pittura».

Dal primo gennaio e fino al 6 le opere realizzate nella giornata di domenica saranno le protagoniste di una mostra espositiva. I quadri saranno messi in vendita e potranno essere acquistati mediante offerta libera. I proventi saranno poi destinati all’Associazione “L’eco dell’arte” che realizza i murales ( sulle fiabe di Ferro, a Vigne Nuove grazie all’artista Lucamaleonte) e negli altri spazi periferici deL Municipio III. «L’Associazione Romana Acquerellisti, nata dieci anni fa, per iniziativa di un gruppo di appassionati di questa affascinante tecnica, rappresenta oggi un riferimento significativo nel panorama mondiale dell’acquerello.

In questi dieci anni abbiamo creato e condiviso tanti eventi, mostre, plein air, corsi, workshop, tutti all’insegna della passione per l’arte e dell’amicizia. Fedeli all’obiettivo primario del nostro statuto che è la diffusione della conoscenza dell’acquerello, lo insegniamo nelle scuole e lo portiamo nelle piazze collaborando volentieri con i Municipi, con particolare attenzione alle periferie. Ringraziamo quindi il III Municipio, e in particolare Marta Marziali, per averci coinvolti dandoci l’opportunità di dipingere in questa cornice di Città Giardino, splendido esempio di edilizia urbana», dichiara in una nota Claudio Castiglione Presidente di Ara.

Il Programma dell’evento

Ore 9.30: timbratura dei fogli o delle tele

Ore 10 e fino alle 16: gli artisti( Ara) si collocheranno negli angoli della piazza da loro prescelti per realizzare l’opera

Ore 16: riconsegna delle opere pittoriche

Ore 16 e fino alle 17: verrà scelta da una commissione l’opera vincitrice che sarà esposta in aula consiliare