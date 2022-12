Roma, dove passare il Capodanno: tutti gli appuntamenti per gli over 60 nel III municipio

Musica, balli, buon cibo, allegria, tanta solidarietà e soprattutto la possibilità di poter trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in compagnia, senza spendere troppo. Domani, sabato 31 ( Dicembre, ndr), diverse associazioni ( centri anziani, ndr) del Municipio III, aprono le porte alla cittadinanza per festeggiare l’arrivo del 2023.

Le festività natalizie rappresentano per molti il momento più bello, dove le famiglie si riuniscono in una atmosfera generale di festa e di calore affettivo. Per altri, invece, il Natale significa solitudine. Sono tante le persone, soprattutto gli over 60, che hanno bisogno di un abbraccio, di un sorriso, di una o più voci che li sappia ascoltare e sostenere. E quale miglior modo, se non quello di salutare questo 2022 sotto il segno dell’inclusione e dell’accoglienza, nei confronti di coloro che meritano massima attenzione e svago?

Già da stamani, come raccontano dal centro Castel Giubileo/Settebagni, in via Salaria 1177, sono iniziati i preparativi per il cenone di domani. Con un menù che comprende un antipasto “fantasia” deciso dallo chef, un primo, due secondi, frutta, dolci e bibite. Conto alla rovescia e, alla mezzanotte, tutti sono pronti per brindare e ballare. Gli iscritti ai centri anziani, insieme ai loro ospiti, parteciperanno con un piccolo contributo volontario ( 50 euro, ndr). Una lista ancor più corposa ed un costo lievemente inferiore, per quanto riguarda il Centro Sociale “Anziani Cinquina Aps”, in via Pier Antonio Serassi, 75.

“Abbiamo limitato il numero delle persone - spiega il Presidente Maurizio Verri - ( circa 60, ndr) per offrire maggiore spazio e assistenza possibile a tutti i partecipanti. “Un menù ricco - ha aggiunto - a base di antipasti, due primi, due secondi, contorni e per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, intorno alla mezzanotte, cotechino oppure salsiccia con le lenticchie. Contribuito 40 euro.”

“I nostri centri anziani - spiega l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Romano - rappresentano le nostre sentinelle nel territorio . Sono il fulcro di una comunità accogliente perché hanno un contatto quotidiano e diretto con gli anziani del quartiere. Persone sole, con famiglie lontane , oppure in condizioni di disagio. ” “Ringrazio - ha concluso l’Assessora Romano (Municipio III,ndr) - i presidenti e i comitati direttivi dei centri che, volontariamente e gratuitamente, si spendono per offrire attività di tutti i generi, al fine di fornire aiuti alle persone anziane rimaste sole, soprattutto nel periodo natalizio.”

Gli appuntamenti di Capodanno nel Municipio III per gli over 60

Centro Sociale “Anziani Cinquina Aps”, in via Pier Antonio Serassi, 75. Info e prenotazioni al numero: 06 87121545

Centro Castel Giubileo/Settebagni, in via Salaria 1177. Info e prenotazioni al numero: 06 881308

CSA Luigi Petroselli, via Capraia 35. Info e prenotazioni al numero: 06 93567956

C.S.C Sandro Pertini Centro Anziani, via Dina Galli n. 4. Info e prenotazioni al numero: 0687136822

Centro Anziani Talenti, via Renato Fucini, 265. Info e prenotazioni al numero: 0686895615