Roma, Montesacro un “Quartiere da Oscar”: in piazza Sempione la mostra dei 100 grandi film girati nel Municipio III

C’è il famoso “Palo della morte”, in via Giovanni Conti, dove Enzo e Sergio ( i protagonisti della celebre pellicola “Un sacco bello” di Carlo Verdone ) si danno appuntamento prima del viaggio con destinazione Cracovia. Piazza Ottaviano Vimercate, al Nuovo Salario, ha ospitato l’ambulatorio dove lavorava il dottor Guido Tersilli alias Alberto Sordi, il protagonista ( nel 1968) de “Il medico della mutua”, diretto da Luigi Zampa. Sono 115 i film girati nel territorio di Montesacro all’interno del Municipio III della Capitale. Set a cielo aperto che verranno ora rappresentati attraverso fotografie, oggetti di scena e video nella mostra “Un quartiere da Oscar” che sarà visibile in piazza Sempione, 15, presso l’Aula consiliare del municipio. Da venerdì 15 a domenica 17 ( dicembre) l’esposizione prevede visite guidate, laboratori di ripresa, esposizioni di locandine con gli oggetti ( originali) di scena.

Tanti gli artisti internazionali che sono approdati a Montesacro come Denzel Washington, Lady Gaga e Morgan Freeman. Dai capolavori italiani come “Ladri di Biciclette” di Vittorio De Sica, a Totò, Peppino de Filippo e Anna Magnani alle scene divenute iconiche del panorama italiano. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Live, sotto la direzione artistica di Massimiliano Cacciotti, con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’ingresso è gratuito mentre l’orario di apertura è il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

«Un altro grande evento culturale che abbiamo realizzato in collaborazione con l' Assessorato alla Città dei 15 minuti attraverso le loro risorse che sono arrivate ai municipi e che abbiamo deciso di investire per raccontare il nostro quartiere attraverso le pellicole dei grandi film girati sulle strade delle parti più centrali e di quelle perifiche», dice a "Il Messaggero l'Assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi. «Un modo per cambiare il punto di vista: guardare le nostre strade con un occhio diverso, quello dei grandi registi che lo hanno attraversato e quello dei grandi attori che vi hanno recitato.

Metterli, dunque, tutti insieme in una storia cinematrografica e urbanistica del nosro territorio. Vi aspettiamo in Piazza Sempione con tantissimi ospiti ed elementi che narrano la storia di questi grandi film», conclude Blasi.