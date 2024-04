Roma, a Montesacro arriva Christian Raimo per l’evento “Tutti in Biblio”. Ecco dove e quando sarà presente

E’ il quarto evento della rassegna “Tutti in Biblio”, l’iniziativa voluta dal Municipio III nell’ambito della Manifestazione d’interesse “Primavera della Lettura”, con l’obiettivo di sostenere le librerie indipendenti del territorio di Montesacro. E dopo il ritorno di Zerocalcare, Chiara Valerio e Giovanni Floris, alla biblioteca di Fidene arriva Christian Raimo con “Lettera alla scuola”(ed. Feltrinelli) redatto con la sua classe (la III M dell’Istituto Amaldi di Roma) dove si affrontano temi come il benessere psicologico e rapporti tra i coetanei, ma rappresenta soprattutto una riflessione su come poter migliorare l’istituzione scolastica. L’appuntamento è per domani - giovedì 11 aprile - alle 18 in via Don Giustino Russolillo, 64.

«Siamo felici di tornare al Biblipoint di Fidene, in una scuola importante come lo è l’Istituto Fidene e farlo con “Lettera alla scuola” di Christian Raimo.

Una modalità di parlare di scuola e dar voce agli studenti e alle studentesse di cui spesso si parla, ma che spesso non ascoltiamo direttamente», spiega l’Assessore alla Cultura (Municipio III), Luca Blasi. «Il libro - curato con la sua classe- ci permette di ragionare come comunità sulla scuola, sull’insegnamento, sul ruolo, sulle strutture dedicate alla formazione e che presentano numerosi problemi. La scuola - ribadisce Blasi - deve essere un luogo importante per i ragazzi, per aiutarli a stimolare la fantasia, la loro curiosità e mettere al centro di tutto i loro bisogni e desideri».