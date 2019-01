Battisti arrestato, post choc dell'assessore-scrittore: «Sono contro il carcere, per chiunque»

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenza sessuale? Omicidi? Rapine? Per nessuno di questi reati,, scrittore diventato assessore municipale, a Roma, prevederebbe il carcere. E neanche l'ergastolo. L'esponente di sinistra della giunta guidata da Giovanni Caudo, presidente del Municipio III, non nuovo a posizioni provocatorie sul suo profilo Facebook, ha scatenato le ire dei suoi assidui commentatori, spiazzati di fronte a questa tesi, condivisa proprio nel giorno dell'arresto di Cesare Battisti. «Ho firmato quattordici anni fa un appello per la liberazione di Cesare Battisti - scrive sulla sua pagina- Ho conosciuto - ho lavorato insieme - a parenti di quelle che sarebbero le vittime di Battisti, ascoltato il loro dolore.Ho letto alcuni romanzi di Cesare Battisti e non mi sono mai piaciuti. Non ho mai festeggiato per la galera a qualcuno. Per me l'ergastolo andrebbe abolito, per me andrebbero abolite le galere».Una posizione argomentata dall'assessore alla Cultura - noto per gli eventi culturali organizzati senza aver chiesto tutte le autorizzazioni del caso - anche nei commenti a quanti lo contestano. «Sono per abolire l'ergastolo per primo - ha scritto - e poi le carceri». E ancora: «Sono contro il carcere per chiunque».«Assurdità. Mettere in prigione i criminali è necessario - gli risponde Riccardo R. Battisti è un assassino e un terrorista, e merita il carcere. Appellarsi ai sentimenti e a De André è estremamente naif nella migliore delle ipotesi, ed estremamente disonesto nella peggiore. Sai benissimo che serve più delle canzoni per far funzionare una nazione». «Non aspettavamo altro che il primo commento a difesa di un pluriomicida», aggiunge Emanuele D. «Senta ma invece per quanto riguarda gli assassini di Stefano Cucchi? - chide un altro commentatore - Per loro anche una bella crociera al posto della galera? Che ne dice? E per i NAR? Loro pure lo vuole vedere a spasso? Ah no, loro no, perché non sono mica loro i protetti della sinistra al caviale che lei rappresenta». «Spero che Caudo ti sbatta fuori dalla giunta del III Municipio - auspica Paolo M. - gente come te fa solo danni, purtroppo, agli altri».