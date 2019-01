«Amnistia per tutti», dopo le dichiarazioni choc dell'assessore arriva la richiesta di dimissioni

Ultimo aggiornamento: 19:15

Ai cittadini che denunciavano la movida molesta aveva detto di desiderare «una città dove c’è casino» e poi, qualche giorno fa, si era spinto fino a dichiarare che «le galere andrebbero abolite per tutti, anche per Cesare Battisti». Affermazioni che avevano irritato la sua stessa maggioranza di centrosinistra. Per questo, laha presentato una mozione contro l'asssessore alla Cultura del Municipio,: nel documento, che sarà discusso domani, giovedì 24, si chiede al parlamentino di Montesacro di esprimere «forte dissenso sul comportamento» e sulle sue dichiarazioni che «evidenziano messaggi che potrebbero alimentare nei cittadini e soprattutto nei giovani l’idea che le leggi e i regolamenti possano essere sistematicamente violati e dileggiati quali ordine legittimamente costituito per la pacifica convivenza sociale». Nella mozione, che vede come firmatari anche consiglieri della Lega e del Movimento 5 Stelle, l’auspicio «che il presidente del municipio ritiri le deleghe a Raimo per manifesta incompatibilità a ricoprire il ruolo» di componente della giunta.Per, coordinatore della Lega del Municipio III, si è trattato di «dichiarazioni offensive e farneticanti dell’assessore in disperata ricerca di visibilità» che «non sono accettabili». «Sconcertante poi è il silenzio del presidente del municipio Giovanni Caudo, nonostante i malumori della stessa maggioranza di centrosinistra», prosegue, anticipando analoghe iniziative di protesta sia nell'Assemblea capitolina sia in Consiglio regionale.