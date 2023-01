Roma, al Tufello arriva l' Arca di Noè: il nuovo street art di Lucamaleonte

Due coccodrilli, un’ aquila reale, un orangotango, due piccoli serpenti, il gatto, il topo e l’elefante. La celeberrima filastrocca “I due Liocorni” è diventata un murale pronto ad accogliere i bambini dell’asilo Nido Eureka, in via Monte Resegone, nel quartiere Tufello, all'interno del territorio del Municipio III. Ci troviamo di fronte ad un’altra opera realizzata da Lucamaleonte, classe 1983, da diverso tempo, uno dei più famosi street Artist della Urban Art.

La storia degli animali che, a coppia, salgono sull’arca di Noè, rappresenta “un omaggio - mi spiega l’artista - ad una comunità che per diversi anni ha accolto ed accompagnato i miei figli, la famiglia. Un luogo importante. Ho messo in gioco tutte le mie competenze per realizzare un murale a tema per i più piccoli, raffigurando gli animali.”

Con la sua creatività, Lucamaleonte ha realizzato altre opere nella Capitale. Tra le numerose, sempre all’interno del Municipio III, la dedica a Gigi Proietti, scomparso nel Novembre del 2020 e più recenti sono i dipinti dedicati a Maria Montessori e Bruno Munari, diventati un murale per la scuola di via Angelo Mauri. E ancora: la storia della “La Lepre e la Tartaruga” ( protagonisti della favola dello scrittore greco Esopo, ndr) per i bambini, gli adolescenti e le famiglie del Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva della Asl Roma 1, in via Dina Galli.

Dal Tufello, a Testaccio - dove è rappresentato un sorridente Lando Fiorini - passando per Valle Aurelia, dove dominano le opere di sensibilizzazione sulla biodiversità. La maestria è sempre quella di Lucamaleonte, artista dallo stile inconfondibile.