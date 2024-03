Roma, famiglia trasloca e un gruppo rom tenta di rubare oggetti dal furgone: scoppia la rissa in strada

Attimi di paura a Roma, in via Val Trompia, in zona Nomentano. Una famiglia - la scorsa sera - stava facendo un trasloco e un gruppo di rom ha cercato di rubare diversi oggetti dal furgone. A questo punto la famiglia stessa ha tentato di resistere ma poi uno dei nomadi ha colpito con una scala uno dei traslocatori. Sono volati anche dei pallet.

Roma, nella metro A scoppia una rissa a colpi di cintura. Borseggiatori scatenati, paura tra i passeggeri

Da qui la rissa, una sorta di carica di alleggerimento e la fuga del gruppo. La scena è stata ripresa - con un video - da una persona sul balcone che affaccia sulla via.