Potature nel quartiere Nomentano. I residenti: si prospetta «un mese di caos»»

Dopo il periodo festivo, domani 9 gennaio riprende il tran tran di tutti i giorni e un altro problema preoccupa i residenti del quartiere Nomentano e quello limitrofo di Trieste. In previsione c’è la potatura degli alberi di tutta via Nomentana. «Perché non basta che ricominci la scuola lunedì, non basta che le previsioni prevedano il diluvio - dice arrabbiato Mimmo del comitato di quartiere - adesso ci si metterà anche la potatura, il traffico e i mezzi deviati». Da lunedì 9 gennaio e fino a cessate esigenze, si legge su un cartello, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (escluso sabato e domenica), per consentire lavori di potatura, viene chiusa al traffico via Nomentana in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso Porta Pia e viale Regina Margherita.

«Sarà un’apocalisse, un’odissea, il traffico impazzirà e i mezzi impiegheranno ore a fare un piccolissimo tratto perchè verranno deviati - dice la signora Anna una residente di viale Gorizia - non si poteva trovare una soluzione alternativa e fare questi lavori durante alcuni giorni festivi». Saranno deviate le linee dei bus 60-62-66-82-90 direzione centro. «Da via Nomentana, devieranno viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria, piazza Fiume, via Sulpicio Massimo, corso d’Italia, Porta Pia, via XX Settembre - continua Mimmo che ha letto la comunicazione sul sito dell’Atac - e nella direzione esterna, da Porta Pia, viale del Policlinico, via Morgagni, nell'inversione di marcia in piazza Salerno, viale Regina Margherita, via Nomentana, ci sarà un bollettino di guerra, e come al solito i cittadini romani devono pagarne le conseguenze, e non è finita dopo si sposteranno a Corso Trieste e Batteria Nomentana e il tutto durerà circa un mese». L’Atac comunica inoltre che verranno temporaneamente sospese in questo primo periodo le fermate 71555 di Porta Pia la 72387 di Salaria - Aniene e la 71502 Nomentana - viale Regina Margherita.