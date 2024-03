Roma, alberi, lampioni e tavoli (anche per persone con disabilità): ecco la nuova piazza per Sacco Pastore nel cuore del parco di Val Trompia

Lampioni, alberi, una nuova pavimentazione e tavoli (anche per le persone con disabilità): è il volto della recente piazza inaugurata nei giorni scorsi nel quartiere Sacco Pastore, nel cuore del parco di Val Trompia. Un nuovo spazio fino a poco tempo fa oppresso da cumuli di polvere, ora un luogo accogliente, di aggregazione e socializzazione nel territorio di Montesacro.

«Siamo molto orgogliosi e felici di poterla inaugurare insieme alle persone e alle realtà associative - come Retake - che se ne prendono cura ogni giorno», il commento del Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e dell’Assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi. «Creare un nuovo spazio di aggregazione è sempre una gioia, ma farlo in un quartiere con una così alta densità abitativa è una felicità ulteriore», hanno spiegato. «Le famiglie di Sacco Pastore potranno stare assieme, divertirsi, rilassarsi, con nuovi arredi (anche un tavolo per persone con disabilità), su una nuova pavimentazione, dimenticando la polvere che negli anni aveva attanagliato quello spazio».

I lavori di ripristino della nuova piazza sono iniziati lo scorso ottobre e si inseriscono all’interno di un più ampio piano di riqualificazione partito sotto la precedente amministrazione municipale con il risanamento del Playground, sempre frequentatissimo da ragazze e ragazzi e che continuerà con i futuri prossimi lavori su Parco Valsolda, l’altra parte dell’area verde di Sacco Pastore.

Nelle scorse settimane è stata inaugurata un'altra area verde in via Canberra, in zona Casal Boccone. «Nelle prossime settimane - hanno annunciato Marchionne e Zocchi - raccoglieremo le proposte e le idee della cittadinanza insieme all’assessorato capitolino all’ambiente guidato da Sabrina Alfonsi che l’ha inserito nel progetto 100 parchi per Roma. Il prossimo grande passo deve essere la realizzazione della passerella Ciclopedonale che ricollegherà Sacco Pastore a Conca d’Oro: il municipio sta continuando a insistere, in ogni sede, sulla imprescindibilità di un progetto di tale rilevanza per i due quadranti».