Roma, Montesacro: ai teatri 7 Off e degli Audaci gli ultimi appuntamenti della Rassegna “Teatro Incontra”

Si concluderà venerdì 23 ( Dicembre, ndr) la rassegna “Teatro Incontra” curata dalla Art Academy Produzioni, sotto la direzione artistica del regista teatrale e conduttore televisivo, Pino Strabioli e risultata vincitrice del bando di concorso:” Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro”, promosso da Roma Capitale con il Ministero della Cultura. Musica, cultura, spettacolo al di fuori dal centro storico.

L’intento - come ha spiegato Pino Strabioli al Messaggero - "è quello di portare il teatro fuori dal centro storico, in una periferia conosciuta e che coinvolgesse una larga parte del pubblico. Dagli adulti ai bambini. Assistere ad uno spettacolo teatrale, all’interno di un quartiere popoloso come Montesacro, dove ci sono due teatri ( Teatro 7 Off e Teatro degli Audaci, all'interno del Municipio III ndr), senza la necessità di spostarsi.”

Un totale di 19 spettacoli che hanno visto la partecipazione di volti noti nel panorama teatrale e nuovi debutti: da Strabioli a Monica Guerritore, Alessandro Benvenuti e Tiziana Foschi. E ancora: Morgan, Syria, Valentina Martino Ghiglia, Orsetta de Rossi, Marcello Fiorini, Simona Patitucci, Lidia Vitale e diverse Compagnie Teatrali ( Teatro Verde, La bilancia e Compagnia attori e tecnici, dr) e le danze tribali del gruppo senegalese Tam Tam Morol e gli studenti della scuola di danza "Bhumika Dance Company".

Doppio appuntamento per questa sera, a partire dalle 21, presso il Teatro 7 Off, in via Monte Senario 81 A, con “Se dovessi cantarti..omaggio a Roberto Lerici”, regia di Toni Fornari. Il ricordo di uno degli autori più importanti del panorama teatrale, in occasione del trentennale della sua morte. Monologhi, poesie, canzoni ed inediti, interpretati da Valentina Martino Ghiglia e Simona Patitucci, accompagnate da un quartetto musicale. Sempre alle 21, presso il Teatro degli Audaci, in via Giuseppe De Santis, 29, l’attrice ed interprete comica Tiziana Foschi insieme ad Antonio Pisu, sarà in scena, con lo spettacolo:“ Faccia un’altra faccia.”

La rassegna proseguirà nella serata di domani ( giovedì 22), alle ore, 21, al Teatro degli Audaci.. Lidia Vitale, diretta da Eva Minemar ricorderà la grande Anna Magnani, regina del neorealismo e simbolo della romanità, con lo spettacolo “Solo Anna”. Nell’ultima serata, quella di venerdì (23,ndr) sono previsti tre incontri: alle 16, un viaggio attraverso i continenti con lo spettacolo: “ Gioielli del mondo”, e che vedrà protagonisti, Valentina Martino Ghiglia, Orsetta De Ross, Luca Ferrini, il gruppo dei percussionisti Tam Tam Morola, Alberto Melone, Alessio e Fabio Alterio ed infine il corpo di ballo indiano “Bhumika Dance Company.” Mentre ad inziiare dalle 21, con “Mio caro 900”, Pino Strabioli, insieme a Marcello Fiorini, ripercorrerà la sua carriera artistica. Un viaggio nel passato tra aneddoti e “fortunati incontri” con personaggi del mondo del teatro e della cultura. Dall’attrice ( anche ballerina e cantante,ndr) Pupella Maggio - scomparsa nel 1999 - interprete di Concetta nella commedia "Natale in casa Cupiello."E ancora il ricordo di Paolo Villaggio, Franca Valeri e Paolo Poli. Per concludere alle 22.30 con lo spettacolo: "Sandra fa 90", e la parteciapzione di Sandra Milo.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Per info e prenotazioni: 06.4070056 – info@altacademy.it