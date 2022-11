Montesacro, al via la rassegna "Teatro incontra": dal 10 al 23 novembre

Teatro, musica e danza. Anche al di fuori dal centro storico della città. E’ l’obiettivo della rassegna “Teatro Incontra”, in programma, a partire da domani ( 10 Novembre, ndr) al 23 Dicembre e che coinvolgerà il pubblico del Municipio III. Teatro e cultura non solamente nei salotti borghesi, ma anche in periferia, tra la gente comune. Riscoprire l’identità storica dei quartieri e valorizzarne il patrimonio umano e artistico, attraverso iniziative e spettacoli che contribuiscono alla crescita dei giovani e delle comunità.

La rassegna, curata dalla Art Academy Produzioni, sotto la direzione del conduttore televisivo e regista teatrale, Pino Strabioli, è la vincitrice del bando di concorso: “lo spettacolo dal vivo fuori dal centro”, promosso da Roma Capitale con il Ministero della Cultura. L’intento è proprio quello di rafforzare l’offerta culturale attraverso la promozione di progetti artistici nelle zone periferiche della Capitale.

Ben 19 gli spettacoli in programma: un cartellone nel quale non mancheranno gli show comici e di intrattenimento, tra il ritorno di volti graditi e noti nel panorama teatrale e nuovi debutti. Le rappresentazioni si terranno non solo in prima serata, ma anche al mattino e nelle prime ore del pomeriggio.

Si comincia domani, alle 21. Pino Strabioli ripercorrerà la carriera artistica e professionale di Marco Castoldi, in arte Morgan, cantautore, musicista e personaggio tv. L'appuntamento è in via Girolamo Rovetta, con l’evento di apertura presso la “Casa dei diritti e delle differenze”, luogo simbolo dell’integrazione dei servizi sociosanitari, dove lo scorso Giugno, sono stati attivati i servizi di supporto per i bambini, le donne e gli adolescenti.

Commediografi e registi che saliranno sul palcoscenico del Teatro degli Audaci e del Teatro 7 Off : da Pino Strabioli, a Monica Guerritore, Alessandro Benvenuti, Marcello Fiorini, Tiziana Foschi, Lidia Vitale, Simona Patitucci, Valentina Martino Ghiglia, Orsetta de Rossi, Sandra Milo, Emilio Celata e Syria. E ancora: dalle danze travolgenti di origini tribali del gruppo senegalese Tam Tam Morolà, agli studenti della scuola di danza Bhumika Dance Company; la Compagnia attori e tecnici, la Compagnia Teatro Verde ed infine la Compagnia La bilancia.

Per gli spettacoli l’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Per prenotarsi, è possibile contattare il numero: 06.4070056

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA:

10 Novembre 2022, ore 21

Evento di apertura: “La musica di Morgan”

Pino Strabioli incontra Morgan

“Casa dei diritti e delle differenze”, via Gerolamo Rovetta angolo via Tilgher

15, 16 e 17 Novembre 2022, ore 11

Il teorema della rana, di N.L. White. Regia Luca Ferrini

con Luca Ferrini, Alberto Melone, Valentina Martino Ghiglia, Paolo Roca Rey, Chiara Bonome, Simone Balletti, Chiara David, Virginia Bonacini

Teatro 7 Off, via Monte Senario 81 A

22 Novembre 2022, ore 11

Gregory: una storia di famiglia

di Veronica Liberale. Regia Nicola Pistoia

con Francesco De Rosa, Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Stefania Polentini, Armando Puccio, Francesco Stella

Teatro 7 Off, via Monte Senario 81 A

13 Dicembre 2022, ore 21

Dall’inferno all’infinito

con Monica Guerritore

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

19 Dicembre 2022, ore 16

Chi si scandalizza è sempre banale

testo e regia di Michele Cosentini

con Luca Ferrini, Alberto Melone, Riccardo Pieretti

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

19 Dicembre 2022, ore 21

Perché non canti più!

a cura di Pino Strabioli

con Syria e Massimo Germini

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

20 e 21 Dicembre 2022, ore 11

Il Minotauro

di Emilio ed Elisa Celata e Sandro Nardi. Regia Sandro Nardi

con Emilio Celata

Teatro 7 Off, via Monte Senario 81 A

20 Dicembre 2022, ore 21

La vacanza

di Giovanni Anversa - a cura di Pino Strabioli

con Pino Strabioli, Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz e Marcello Fiorini

Teatro 7 Off, via Monte Senario 81 A

20 Dicembre 2022, ore 21

Panico ma rosa – diario del tempo sospeso

di e con Alessandro Benvenuti

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

21 Dicembre 2022, ore 21

Se dovessi cantarti…omaggio a Roberto Lerici

con Simona Patitucci, Valentina Martino Ghiglia e 4 musicisti – regia Toni Fornari

Teatro 7 Off, via Monte Senario 81 A

21 Dicembre 2022, ore 15

Zeus e il fuoco degli dei

con Giovanni Bussi, Andrea Calabretta, Veronica Olmi

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

21 Dicembre 2022, ore 21

Faccia un’altra faccia

di Tiziana Foschi. Regia Antonio Pisu

con Tiziana Foschi e Antonio Pisu

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

22 Dicembre 2022, ore 21

Solo Anna

con Lidia Vitale. Regìa Eva Minemar

Teatro degli Audaci ,via Giuseppe De Santis 29

23 Dicembre 2022, ore 16

Gioielli del mondo

con Orsetta De Rossi, Valentina Martino Ghiglia, Luca Ferrini, Alberto Melone, Tam Tam Morola, Bhumika Dance Company, Alessio e Fabio Alterio, Rosario Marotta

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

23 Dicembre 2022, ore 21

Mio caro 900

con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla fisarmonica

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29

23 Dicembre 2022, ore 22.30

Sandra fa 90

con Sandra Milo

Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29