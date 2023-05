Roma, donna investita da un furgone in via di Val Melaina: è grave

Una donna è stata investita da un furgone in via di Val Melaina. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17. L’impatto è stato forte e il conducente del veicolo, un italiano di 40 anni, si è fermato a prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo III Nomentano.

Le condizioni della donna, una 68 enne, di nazionalità ucraina, sono apparse sin da subito molto gravi ed è stata immediatamente trasportata all’Ospedale Sandro Pertini. Il proprietario del veicolo - Renault Traffic - è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici con esito negativo.

La strada è stata chiusa al traffico, da via di Monte Cervialto a Piazzale Jonio, per effettuare i rilievi scientifici. Sono in corso le verifiche per comprendere la dinamica dell’incidente.