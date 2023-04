Mercoledì 26 Aprile 2023, 09:38







Auto a fuoco sulla Pontina ad Aprilia, strada paralizzata. Mattinata da incubo per i pendolari della 148 che questa mattina stanno facendo i conti con un incendio ed un incidente sulla Pontina all'altezza di Aprilia. La viabilità è in tilt in direzione Roma dove si registrano diversi chilometri di coda.

L'auto che è andata in fiamme stava procedendo sulla corsia di sorpasso quando è divampato il rogo. Pesantissimi i disagi al traffico. Sempre ad Aprilia questa mattina una anziana di 71 anni è stata investita da un'auto all'incrocio tra via Belgio e via Danimarca. Soccorsa dai sanitari del 118 San Paolo della Croce, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia.