Roma, torna la campagna“Ama il tuo Quartiere”, le giornate del riciclo nei Municipi Dispari

Dopo la pausa estiva ritorna la campagna “Ama il tuo Quartiere - Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria - gratuita - di rifiuti urbani organizzata in collaborazione con il Tgr Lazio. Domenica 17 ( settembre, ndr) nei Municipi Dispari saranno allestite diverse postazioni dove ci si potrà disfare di alcuni materiali tra i quali il legno, metallo, lampade al neon, apparati elettronici, monitor, elettrodomestici, tv, batterie e contenitori di solventi e vernici. All’interno del Municipio III, la postazione della raccolta straordinaria sarà presente in via Pupella Maggio ( Porta di Roma). L’orario è dalle 8 alle 13. Nella stessa giornata, sono previsti altri punti dove sarà attiva la raccolta di beni usati, ma ancora utilizzabili. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con associazioni culturali, di volontariato e cooperative sociali che portano avanti progetti di recupero. https://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/disposizioni-generali/4953-raccolte-di-beni-usati-per-il-terzo-settore.html?fbclid=IwAR2Tn1hTKsMidNeqB18H1i_6fgnz5Ujf118o2CtTWGa3BVyPtdpUf1WBQ18