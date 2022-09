Cinghiali alla Balduina: passeggiano nel parco tra bambini e cani

Una famiglia di cinghiali in giro nel parco ciclopedonale alla Balduina, a Roma. La scena, di certo non una novità specialmente in quella zona, nel pomeriggio di sabato. Gli animali si trovavano a pochi passi da bambini e dai cani con i propri padroni che passeggiavano nel parco. Sul posto la protezione civile, che ha liberato l'area facendo suonare le sirene e i clacson e allontanando così i cinghiali.