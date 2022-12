Natale, Vita Attiva vicina gli anziani di Roma: "Distinti ma uniti"

#DistantiMaUniti è la mission dI Vita Attiva e del suo presidente Alfonso Rossi e dalla sua vice Antonella Papi per questo Natale. «Siamo un’associazione di promozione sociale soprattutto per persone della terza età - dice Rossi - molta attenta soprattutto a questi periodi festivi, la nostra missione è quella di non lasciare mai nessuno solo».

Un periodo critico per molti anziani, nonni e over 65 che possono sentirsi “abbandonati” durante un periodo così bello come quello del Natale. «La nostra missione durante tutto l’anno è cercare di mantenere Mente e Corpo sempre in “Movimento” per tutti i nostri 2mila iscritti attivi a Roma - continua Rossi - aggiungiamo un nuovo stile di vita con attività studiate e mirate per mantenerli attivi e in forma anche a distanza, anche perchè i nostri associati sono soggetti deboli, e quando non possiamo farli partecipare ad attività motorie all’aperto ci colleghiamo con loro in videocall».

Attività a tutto tondo quindi nelle trenta sedi sparse nei vari municipi che vanno dalla ginnastica, al fitness, al pilates, posturale, ballo, nuoto, acquagym e tanto altro. «Organizziamo tantissimi corsi nei nostri centri oltre alle visite culturali guidate - conclude Rossi - la salute però in ogni suo aspetto è sempre al centro dei nostri interventi. La finalità è sempre quella di promuovere, sviluppare e realizzare le condizioni che consentono agli individui più fragili di essere autosufficienti sotto il profilo psico-fisico». In questo periodo uno dei municipi più attivi è il secondo dicono dalla direzione: «Dal Villaggio Olimpico, a villa Leopardi fino ad arrivare a villa Torlonia e San Lorenzo sono tante le attività programmate». Nei centri sociali per anziani quindi attività fisica di “invecchiamento attivo” per tutti, ma con una rete che si sta informatizzando e che consentirà a tutti di collegarsi via internet per espletare anche le richieste tramite una piattaforma chiamata Pass2». Per il prossimo anno intanto l’associazione sta già lavorando per affiancare con delle attività la Corsa di Miguel programmata per gennaio e una camminata da affiancare alla Maratona di Roma.