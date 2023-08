Travis Scott, l'assessore Onorato: «Sui concerti rock al Circo Massimo non decide la Sovrintendenza»

Il concerto di Travis Scott continua a far discutere. Non solo gli addetti ai lavori, ma anche i protagonisti della politica capitolina. La direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo ieri ha detto di essere pronta a dare parere negativo ai concerti rock nell'area: «Personalmente ritengo che il Circo Massimo sia un monumento e in quanto tale debba essere rispettato e debba ospitare solo ed esclusivamente concerti di un certo tipo, come l'opera, il balletto. Spettacoli di musica ma non concerti rock che a mio avviso devono essere trasferiti negli spazi preposti ossia negli stadi».

