Travis Scott a Roma resta incastrato nel traffico e rischia di fare tardi al concerto: il rapper scende dall'auto e sale sul tetto

Travis Scott sta per salire sul palco del Circo Massimo, dove si esibirà per la prima volta, si fronte a centinaia di migliaia di fan che da questa mattina hanno iniziato ad accamparsi di fronte alle transenne per poter accaparrarsi il posto in prima fila e vedere il rapper presentare il suo nuovo album, Utopia. Il concerto, annunciato solo 5 giorni fa, ha registrato il sold out ovunque, i fan sono corsi da ogni parte d'Italia per vedere Travis Scott e, questa sera, alle 21 ha inizio lo show.

Intanto però, Travis si è visto bloccare la strada per andare nella prestigiosa location dove canterà. Scopriamo perché.

Cosa è successo

Chi vive a Roma lo sa, ci sono determinate fasce orarie in cui sarebbe meglio starsene a casa perché prendere la macchina e recarsi nel luogo previsto in un orario ragionevole è impensabile, a causa del traffico della Capitale. Travis Scott, purtroppo, non sa di queste regole non scritte che i cittadini romani si confidano in gran segreto (dalle 17 alle 18 è impossibile prendere metro e macchina, gli uffici chiudono e tutti tornano a casa, shh).

Quindi si è trovato bloccato nel traffico di Roma proprio quando doveva arrivare al Circo Massimo per poter dare inizio alle prove e poi allo show di questa sera. Il rapper non si è scoraggiato e ha avuto una geniale idea per controllare l'andamento del traffico e non soffrire il caldo all'interno della macchina blidata. Come? Salendo sul tetto della sua macchina blindata che lo stava scortando. I romani che erano bloccati nel traffico insieme a lui sono rimasti senza parole quando lo hanno visto arrampicarsi e salire su due piedi sul tetto della macchina e controllare la fila che avanzava.

Come biasimarlo, probabilmente non è abituato a questo traffico a Los Angeles. I fan non vedono l'ora di vederlo arrivare sul palco e poter dare inizio allo show!