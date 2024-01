Sabato 27 Gennaio 2024, 07:07

L'appuntamento è per questa mattina, alle 10.30, di fronte il portone di ingresso dell'Ospedale San Giovanni di Tivoli, per il sit-in organizzato dal "Comitato per la riapertura dell'Ospedale di Tivoli", gruppo nato su Facebook all'indomani del rogo del nosocomio, per chiedere la riapertura del presidio ospedaliero.

LE FIAMME

PERIZIE

«RIAPRIRE»

Il problema, ovviamente, è la chiusura dell'ospedale dopo il rogo. Le fiamme divamparono nella notte fra l'8 e il 9 dicembre scorsi. E provocarono il decesso di tre anziani pazienti oltre che la chiusura della struttura e il trasferimento, in fretta e furia, dei malati presso gli altri presidi sanitari circostanti. Con il carico di disagi per i cittadini e le famiglie dei ricoverati.Da allora, i giorni passano e il disagio aumenta: l'ospedale è bloccato dai sigilli apposti dalla Procura. Che non può rimuoverli fino a che non sono terminate le perizie. E, quindi, la Regione fa sapere che non può far iniziare i lavori di ripristino e riaprire i reparti fino a che non si chiuderà questa fase di analisi. Un paio di giorni fa, c'è stato un tavolo tecnico fra gli uffici della Regione e quelli della Procura: l'obiettivo per la Pisana è spingere al massimo e chiudere velocemente le indagini per poter rimuovere i sigilli e dare il via ai lavori. A giorni torneranno a vedersi. Ma, per ora, una data per tutto questo ancora non c'è. E, quindi, non c'è ancora un vero e proprio cronoprogramma dei cantieri di ripristino.Sulla pagina facebook del Comitato per la riapertura dell'ospedale, si leggono in modo chiaro i problemi dei residenti.

Sotto il post che rilancia il sit-in di oggi - «L'Azienda Roma 5 in questi giorni ha fornito alcune indicazioni sulla situazione attuale che ancora non appaiono certe nei tempi e nei modi. Per sostenere con più forza possibile tutte le iniziative a favore della riapertura del nostro ospedale è nostra intenzione mettere in campo le nostre energie, le nostre proposte e costituire un Comitato per promuovere iniziative utili a sensibilizzare quante più persone possibili per riaprire prima possibile il nostro ospedale» - i commenti dei cittadini sono inequivocabili. «Per noi di Marcellina è importantissimo. Per arrivare a Roma ci vuole un'ora e mezza circa», scrive Gianni Danieli, ex Polstrada di Tivoli. «L'ospedale di Tivoli è molto importante si vede dalla mole di persone che transita in esso tutti i giorni», aggiunge Rita Del Vescovo, incassando il sostegno di Mariarita Rinaldi: «È troppo importante per tutti noi».

SOLUZIONI TEMPORANEE

Pochi giorni fa, durante un incontro fra Regione, Dirigenza dell'Ospedale e sindacati, si prevedeva la riattivazione di diversi servizi sanitari nelle prossime settimane. Intanto, per far ripartire la centrale elettrica, è stata disposta l'installazione di due impianti provvisori. Il nodo principale è quello di riaprire i reparti di Medicina interna e Chirurgia e del Pronto soccorso del nosocomio. La previsione della Regione era di riaprire «entro la fine del mese di gennaio».