Termosifoni a Roma accesi fino all'11 aprile, Gualtieri firma ​l'ordinanza per la proroga: ecco le temperature consentite

La primavera è fredda e Gualtieri proroga l'accensione dei termosifoni fino all'11 aprile. Il sindaco ha firmato l'ordinanza che, in considerazione del repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni, apporta alcune modifiche alla precedente disposizione per consentire alla cittadinanza l'accensione dei riscaldamenti fino all'11 aprile 2023, per un massimo di quattro ore al giorno. Consentite temperature di 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate, e 19° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.