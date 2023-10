Torna la tendopoli a viale Pretoriano. I residenti: "Abbiamo paura a camminare lì"

I residenti del quartiere di Castro Pretorio hanno paura a passare dal marciapiedi di viale Pretoriano. Una dozzina di senzatetto ha piantato lì le loro tende e bivaccano sulle panchine, lasciando tutt'attorno una serie di rifiuti che, ormai fanno da arredamento alle aiuole degli alberi.

I residenti di Castro Pretorio e dell'Esquilino ormai da tempo chiedono una risoluzione del problema, visto la tendopoli si trova a pochissima distanza dalle mura storiche e che hanno invaso una parte dello spazio pedonale che collega San Lorenzo alla Stazione Termini.

I cittadini sono sul piede di guerra. "Mi arrendo", racconta Luca Laurenti sui social. E Lucia Prandi, replica: "Fanno finta di sgomberare, puliscono una tantum sbandierandolo ai quattro venti, ma poi puntualmente per mesi se ne fregano di nuovo e tutto torna rivoltante come sempre - aggiunge su Facebook - Tra l'altro è pericoloso per una donna camminare lì, in qualsiasi ora del giorno.

Teoricamente io devo farci visite guidate, lezioni archeologiche. Sono le mura aureliane, le mura di Roma. La cinta più lunga al mondo. Dovrebbero essere un gioiello".



L'area viene continuamente bonificata ma poi si riempie di nuovo. E così le tende rispuntano e viale Pretoriano ripiomba nel degrado.