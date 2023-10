Suore investono ragazza su strisce e vanno via: «Alzati e cammina, non ti sei fatta niente»

«Alzati e cammina, non ti sei fatta niente». E vanno via senza prestare soccorso. Protagoniste della vicenda alcune suore, ree di non aver aiutato una 34enne investita dal furgoncino sul quale viaggiavano.

A denunciarlo, come riporta la Repubblica, la stessa vittima dell'incidente. La vicenda risale alla scorsa domenica. All’incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi un furgoncino con a bordo un gruppo di suore ha investito la 34enne rifugiata politica originaria del Congo.

L'incidente

La donna sostiene che stesse attraversando sulle strisce pedonale, quando è stata colpita dal Ducato bianco delle religiose: «Non si sono fermate e mi hanno preso sul fianco.

Mi hanno detto che non mi ero fatta niente, come se stessi facendo finta». La donna è stata ricoverata per due giorni all'ospedale San Camillo. Per lei dolori a una gamba che sono andati avanti anche dopo il ritorno a casa. Ancora non riuscirebbe a camminare bene.

Le suore l'avrebbero anche accusata di non aver attraversato sulle strisce pedonali. E comunque dopo l’incidente, non si sarebbero minimamente preoccupate delle sue condizioni di salute e sono andate via, prima dell'arrivo di i vigili urbani e i soccorsi. La donna sarebbe riuscita a prendere il numero di targa, che ha poi riferito alla Polizia locale di Monteverde. Agli agenti hanno confermato la sua versione anche altri testimoni, tra cui una barista della zona. Le suore si troverebbero in un convento vicino a Villa Pamphili.