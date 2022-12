Roma, sparatoria alla riunione di condominio: Silvio Paganini, l'eroe che l'ha bloccato, Fabiana De Angelis in pericolo di vita: come stanno i feriti

Avrebbe continuato a sparare ancora il killer, Claudio Campiti ex assicuratore di 57 anni, se non si fosse bloccata l’arma e non fosse stato bloccato a terra e disarmato dai superstiti. Tre donne sono morte sul colpo nella mattanza che si è consumata ieri mattina alle 9.30 nel gazebo di un bar (Al posto giusto) preso a noleggio di via Monte Giberto a Fidene, periferia a Nord della Capitale. Altre tre persone lottano per la vita.

Claudio Campiti, il piano per la fuga all'estero dopo la strage: con sé aveva il passaporto, 6mila euro e 170 proiettili

Come stanno i feriti

La più grave sarebbe Fabiana De Angelis, ricoverata in rianimazione al S. Andrea per cui la situazione è ancora molto complessa. Bruna Martelli, che si trova invece all'Umberto, sebbene segnalata ancora con prognosi riservata, ha buon decorso clinico che non desterebbe preoccupazioni. Mentre Silvio Paganini, l'uomo che ha disarmato il soggetto prluriomicida, è ricoverato solo sotto osservazione e tra qualche giorno potrebbe essere dimesso.

Una pioggia di proiettili, sangue e grida quella che si è consumata ieri mattina nel gazebo del bar "Al posto giusto" dove si era appena aperta la riunione di approvazione del bilancio di fine anno del consorzio Valleverde, un comprensorio di case vacanza in provincia di Rieti, sul lago del Turano e dove però Campiti viveva tutto l’anno.

Il movente

Ad armare la mano dell’assassino sarebbero stati gli anni di minacce e di accuse reciproche con gli altri consorziati di Vallaverde. Ieri mattina Campiti è andato al poligono di Tor di Quinto dove era socio. Una volta noleggiata l’arma e due caricatori, è uscito senza destare alcun sospetto. Invece ha puntato la macchina, una Ford Ka, verso il bar di Fidene dove alle 9.30 era fissata la riunione annuale.

Arrivato al gazebo, si è chiuso la porta alle spalle, ha estratto la pistola dalla giacca e ha iniziato a sparare come un cecchino contro i suoi vicini. Meno di dieci colpi esplosi e un altro caricatore in tasca, oltre a 170 proiettili che gli sono stati trovati negli abiti: ma l’arma si inceppa.

Il bilancio della tragedia è tuttavia pesantissimo: sono morte sul colpo le contabili Sabina Sperandio, 71 anni, Elisabetta Silenzi, di 55 anni, Nicoletta Golisano, di 50 anni.