Roma, sommossa nell'istituto penale minorile "Casal del Marmo". Danni alla struttura ma nessun ferito

Notte di tensione all'interno dell'istituto penale minorile di Casal del Marmo, a Roma. I detenuti hanno messo in atto una violenta protesta che è stata placata solo grazie all'intervento del personale di polizia penitenziaria e di unità libere dal servizio. Non è stato registrato alcun ferito ma diversi danni alla palazzina da poco ristrutturata. Non sono chiari i motivi della protesta. Attualmente nell’istituto ci sono 54 detenuti su una capienza di 45 (uomini-donne).

«La Fns Cisl Lazio chiede una forte azione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria, Comandanti, Direttori inclusi, ed una vicinanza maggiore alle richieste di aiuto che pervengono da una realtà già di per sé difficile e peggio ancor provata da frequenti episodi con un invio consistente e concreto di unità di Polizia Penitenziaria tale da garantire, anche, la tutela del personale tutto», la nota diffusa da Fns Cisl Lazio