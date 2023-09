Roma, Giornata di socializzazione al Penitenziario Minorile di Casal del Marmo con l'iniziativa " Un Calcio per la Libertà".

Roma, l ’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, posta sotto la tutela ed il coordinamento del Ministero della Giustizia, Sezione di Roma presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Roma - Casal del Marmo, ha organizzato la terza edizione del torneo denominato "Un Calcio per la Libertà ". L ’evento si e’ potuto realizzare grazie alla preziosa collaborazione tra le associazioni Anppe Polizia Penitenziaria, associazione Nazionale Magistrati e l’associazione Culturale Litorale Romano, oltre che la squadra de i Miti del Calcio. L' iniziativa visto l’enorme consenso riscosso nelle precedenti edizioni, si è fregiata quest’anno del patrocinio e della presenza dei vertici mondiali dell’Organizzazione per la Pace, della azienda la Torrente e Sport e del patrocinio della Regione Lazio . L’evento tenutosi martedi pomeriggio ha messo in campo in un confronto dal massimo spirito sportivo tutti insieme ; Poliziotti, Magistrati, Calciatori, e giovani detenuti. Per la cronaca il torneo ha visto impegnate in campo le quattro compagini che si sono sfidate in un quadrangolare che ha visto arrivare in finale i baschi blu dell’Anppe contro i Miti del Calcio. Il risultato finale 2-4 ai rigori dopo i tempi supplementari per i Miti del Calcio con reti tra gli altri dell'ex campione laziale Giannicchedda e Venturin. Mentre la finale per il 3° posto ha visto vincere di misura i magistrati dell’Anm sui giovani detenuti per 1-0 . " La nostra iniziativa riferisce il responsabile organizzativo Luigi Zaccaria, nasce con l’intento di diffondere tra i giovani grazie al decalogo dello sportivo un messaggio di grande solidarietà sociale che mira ad allontanare i giovani ristretti, dal mondo della droga, dalla delinquenza e dalle cattive tentazioni. Indicando nelle istituzioni di ogni ordine e grado il vero punto di riferimento dalla quale ripartire " . I poliziotti penitenziari insieme ai calciatori e ai magistrati hanno ringraziato tutti i partecipanti e le istituzioni che sono intervenute . Presenti all’iniziativa per i Miti del Calcio gli ex calciatori , Massimo Piscedda, Manuel Mancini, Davide Giubilato, Gigi Corino, Marco Amelia, Giorgio Venturin, Giuliano Giannichedda. In campo per solidarietà e socializzazione anche Davide Belardi, giovane e affermato manager e dirigente del Calcio regionale e nazionale e tanti altri atleti noti del calcio nazionale . Sempre "sul pezzo" i mitici calciatori dell’Astrea calcio e una rappresentanza del calcio dilettante con Stefano Censoni . Dopo le gare si sono svolte le premiazioni alla presenza del segretario Nazionale Anppe Donato Capece, del delegato dell’ Associazione magistrati Rocco Maruotti , del delegato del sottosegretario alle Politiche del Lavoro e delle Attivita Sociali Claudio Durigon, rappresentato dall’ onorevole Maurizio Politi e della Consigliera Regionale Laura Cartaginese. Sono intervenuti anche il direttore generale del personale del Dipartimento Giustizia Minorile Giuseppe Cacciapuoti, il diretttore generale della formazione del personale di Polizia Penitenziaria Buffa, il presidente dell’Organizzazione Mondiale per la Pace Juan Samuel Delgado Cedillo. Il tutto si svolto alla presenza del direttore dell’istituto di Casal del Marmo Maria Vittoria Menenti e del comandante della Polizia Penitenziaria della struttura minorile .

