Mercoledì 8 Febbraio 2023, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 23:04

La lite è scoppiata per un messaggio a un’altra donna, l’amante, ed è terminata con un arresto per droga. È questo l’epilogo di una relazione naufragata e di un blitz dei poliziotti del reparto Volanti. Per vendetta per il tradimento appena scoperto, ha infatti denunciato il compagno mostrando il nascondiglio della droga. A far scattare l’allarme in una palazzina di via Corropoli, a Settecamini, sono state le grida e una violenta discussione scoppiata domenica mattina quandola donna tradita, romana di 42 anni, ha scoperto che il compagno stava iniziando una relazione con un’altra ragazza.

Le urla infatti hanno allertato i vicini di casa che hanno sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine. Alla vista delle divise blu, l’uomo ha subito tentato di ridimensionare la discussione: «Abbiamo risolto tra di noi, ora ci siamo calmati, non è più necessario il vostro intervento. Abbiamo fatto pace, non è accaduto nulla di grave» avrebbe detto più volte agli agenti di pattuglia sperando così di evitare conseguenze più serie. I poliziotti però hanno intuito che c’era dell’altro tra i due. Dunque la donna, in un attimo di distrazione dell’ex, ha colto l’occasione per denunciare agli agenti che il compagno vendeva e nascondeva droga in casa. Si è allontanata con uno dei poliziotti e certa di non essere ascoltata dall’uomo ha detto: «Vende droga, l’ho scoperto solo questa mattina quando ho visto i pacchetti nascosti tra i suoi vestiti. Sono tra i maglioni e le magliette» ha riferito mentre accompagnava i poliziotti nella camera da letto.

L’ARRESTO

Gli investigatori hanno così trovato 780 grammi di cocaina e 600 di hashish. Le confezioni erano nascoste proprio dove lei ha indicato, tra i maglioni e le magliette. Con la droga hanno trovato anche un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. «Le schede e i cellulari venivano utilizzati per la vendita dello stupefacente» spiegano gli agenti. A quel punto all’uomo non è rimasto altro che seguire i poliziotti in commissariato a San Basilio. Lo stesso per la sua ex, accompagnata negli uffici di via Maurizio Arena dove è stata a lungo ascoltata.

Una volta separata dall’ex, la donna ha spiegato che quella stessa mattina aveva scoperto della droga nascosta in casa ma che, per timore di una ritorsione, non lo aveva subito riferito alle forze dell’ordine. Quindi la violenta lite scoppiata dopo aver letto un messaggio a un’altra donna.



La posizione della 42enne tuttavia è tuttora al vaglio degli investigatori: le indagini dovranno infatti accertare se già da tempo fosse a conoscenza dell’attività illecita del convivente. Per l’ex compagno invece, con numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, sono scattate le manette. Le indagini intanto proseguono. Gli investigatori hanno predisposto ulteriori accertamenti sulla droga sequestrata. Inoltre hanno proceduto con le perquisizioni e con la richiesta di accertamenti sui telefoni e le schede sequestrate. I tabulati telefonici saranno determinanti per ricostruire la fitta rete di contatti dell’arrestato. Tradito da un messaggio di troppo all’amante.