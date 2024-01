Roma, si finge malato per derubare un paziente: arrestato 37enne al San Camillo

Si era finto malato per poter accedere al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo e poter così derubare altri pazienti ma è stato scoperto e arrestato.

Ruba dentiera e cellulare a un paziente in ospedale, arrestato 38enne somalo. Il raid al Santo Spirito

Si tratta di un 37enne di origini somale che ha approfittato di un momento di distrazione di un paziente per sottrargli il giacchetto con all'interno il cellulare e 15 euro in contanti. L'uomo però, che era in dormiveglia, se ne è accorto ed ha chiamato subito la sicurezza. Il 37enne è stato rintracciato ancora all'interno del nosocomio, nascosti nei calzini aveva sia il cellulare che i soldi. Mentre aveva buttato il giacchetto in un cestino, poi indicato alle guardie giurate. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che lo hanno arrestato. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma.