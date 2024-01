RomAltruista: l’associazione di volontariato nella Capitale riceve il “Premio Energie per Roma" per l’innovazione sociale

Si è tenuta ieri, al Campidoglio, la premiazione di “Energie per Roma”, il riconoscimento organizzato dal Centro Europeo di Studi Culturali. Il premio ha lo scopo di onorare l'impegno di cittadini e associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato, sul territorio. Ad aggiudicarsi il premio per la categoria di "Innovazione Sociale" è stata RomAltruista, che con il suo sito web, permette a tutti di fare volontariato con estrema facilità. A ritirare il premio è stato il presidente Paolo Teta. «RomAltruista offre la possibilità a chiunque di fare volontariato in diversi ambiti, senza rinunciare agli impegni della propria vita privata e lavorativa. Basta andare sul sito, scegliere l’attività ed iscriversi, in un minuto, è semplicissimo». Paolo Teta, che è un avvocato esperto di diritto d’autore, digitale e start-up, è attivo in RomAltruista come volontario. «Ho sempre fatto volontariato fin da piccolo, per me è naturale. Come per tutti gli altri membri del team. Ma ancora vediamo che per molti è complicato approcciarsi al mondo del volontariato. Ebbene, non deve essere così. Noi vogliamo che l’aiutare gli altri diventi la cosa più semplice del mondo ed è anche divertente.

Tutti dovrebbero provare, anche se non hanno molto tempo, infatti lo chiamiamo "volontariato flessibile". Sul sito ci sono tantissime attività per aiutare anziani, persone con disabilità, donne in difficoltà, senza fissa dimora e, ovviamente, abbiamo un occhio di riguardo anche per l’ambiente e gli animali. Supportiamo concretamente gli immigrati fornendo loro diverse attività formative, così che possano integrarsi al meglio e imparare la lingua. Con un’attività abbiamo aiutato diversi di loro a realizzare un curriculum, per esempio, come sostegno nella ricerca di un lavoro». L'associazione dunque è parecchio attiva nella Capitale e aiuta numerose persone a vivere meglio, grazie ad un efficace strumento digitale online. «Siamo soddisfatti di aver ricevuto questo premio, continueremo con il nostro lavoro rendendo il portale sempre migliore. L’obiettivo è quello di aumentare sempre di più la cultura del volontariato. È un’esperienza che arricchisce tantissimo e non costa nulla, se non un’ora o due del proprio tempo». Una Roma empatica e generosa. «Non bisogna dimenticare infatti che aiutare gli altri è anche un toccasana per farci sentire bene, chiunque dovrebbe iniziare a farlo». RomAltruista è su Instagram.