Roma, da Casalotti a Sacrofano: tre casi (diversi) di abusi contro genitori e parenti, arrestati tre uomini

Tre casi di violenza contro i propri genitori e familiari hanno portato all'arresto di tre persone nella Capitale. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono intervenuti in tre zone distinte di Roma a seguito delle denunce ricevute.

Picchia il padre e la madre invalida

I carabinieri della stazione Casalotti sono intervenuti in zona Ottavia per arrestare un uomo di 38 anni, accusato di aver percosso il padre (71 anni) e la madre (67 anni) invalida. La donna, per un'ustione al labbro causata dal figlio con una sigaretta, è stata trasportata in ospedale dove ha sporto denuncia.

Offese e danni all'abitazione

I militari della stazione di Montespaccato hanno, invece, fermato un 23enne romano per aver danneggiato il bagno e parte dell'arredamento della casa di sua madre.

La donna si è rivolta ai carabinieri insieme al figlio minore per denunciare quest'atto di violenza, preceduto negli ultimi anni da ripetuti abusi fisici e psicologici.

Colpisce il padre con un pugno

Il terzo episodio di maltrattamenti ha visto i carabinieri della stazione di Prima Porta intervenire a Sacrofano, piccolo comune a nord di Roma, dove un 40enne avrebbe colpito con un pugno il padre, il quale è caduto riportando diverse escoriazioni. L'uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.