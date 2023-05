Vende Rolex su internet, ma lo pagano con 10mila euro falsi

Una truffa studiata nel dettaglio da parte di due giovani romani è riuscita a compiersi perfettamente. La vittima della frode è un uomo di 40 anni che aveva messo in vendita su internet il suo orologio Rolex. Dopo pochi giorni sembrava di essere riuscito a concludere l’affare, trovando un acquirente che avrebbe acquistato l’orologio pagando in contanti una somma di 10.000 mila euro. Dopo le diverse trattative, il venditore ha dato appuntamento ai compratori interessati al suo prezioso orologio intorno alle 11 del mattino dello scorso venerdì in via Gallia, una strada molto trafficata di Roma situata tra Porta Metronia e San Giovanni.

All'incontro si sono presentati due giovani romani che all’apparenza sembravano persone per bene e invece decidono di pagare l’orologio con 10.000 mila falsi.

L’uomo, dopo essersi accorto di essere truffato li ha rincorsi, ma i due truffatori hanno ingranato la marcia e per riuscire a scappare lo hanno anche investito. I passanti che hanno notato la scena, hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine e il 118 che lo ha soccorso. L’uomo è rimasto ferito ma per fortuna non è in gravi condizioni. I mercanti della truffa per il momento restano ignoti. La polizia indaga per risalire alle loro identità utilizzando i dettagli che l’uomo rimasto truffato ha dichiarato.