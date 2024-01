Roma, oggi alla Pisana "The Care Day" sulle cure palliative a fine vita

“Cure palliative e fine vita. Si terrà questo pomeriggio alla Pisana (ore 15.30) “The Care day”, il seminario promosso per dialogare sull’importanza delle specifiche cure come strumento volto a consentire a tutti il diritto a non soffrire. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il network associativo «Ditelo sui tetti, si terrà contemporaneamente anche in altri otto Consigli regionali d’Italia, coinvolgendo circa 100 esperti tra bioeticisti, palliativisti e giuristi». Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Maria Chiara Iannarelli (FdI), che modererà e concluderà il seminario. «L’obiettivo è quello di promuovere un approfondimento sulle politiche sociali e sanitarie che mettano al centro la salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali, comprese quelle di fragilità. Se ne discuterà contemporaneamente anche in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Sicilia e Veneto” aggiunge Iannarelli. «Sarà un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, società civile e accademia per favorire, a livello regionale e nazionale, uno scambio virtuoso che stabilisca la priorità delle cure palliative e promuova una politica che non abbandoni le situazioni di fragilità e dolore prosegue È necessario che i casi più difficili non vengano avvertiti come un peso per la società o come qualcosa da scartare, assecondando la pericolosa diffusione di una cultura della morte nelle nostre comunità».

Sala Mechelli - Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana 1301).