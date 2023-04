Roma, torna “L’Isola che non c’era”: ecco quali sono le 15 piazze capitoline che animeranno l'estate

E’ on line il bando per la seconda edizione dell’Isola che non c’era che porterà ad animare quest’estate 15 piazze romane. «Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna l'iniziativa per i giovani fatta dai giovani che sta conquistando Roma. Quindici piazze e luoghi simbolo dei quartieri di Roma, uno per ogni Municipio, saranno animate da concerti, proiezioni, iniziative artistiche, eventi culturali e tanto street food. Un'occasione unica per riappropriarsi degli spazi della città e rilanciare la vita di quartiere con momenti di aggregazione giovanile. Grazie al consigliere Lorenzo Marinone (delegato del sindaco alle Politiche giovanili, ndr) per questa bella iniziativa. Tutte le associazioni e imprese composte da under 35 possono partecipare al bando» sono state parole del sindaco Roberto Gualtieri- L'avviso pubblico (https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Avviso_Isola.pdf) è stato aperto alla partecipazione di associazioni, imprese e cooperative composte da under 35 che potranno inviare la propria proposta progettuale che dovranno avere una durata minima di 30 giorni dalla consegna delle aree, e dovranno svolgersi tra il 1 giugno 2023 e il 30 settembre 2023, anche non consecutivi. Chi intendesse presentare domanda potrà farlo partecipando all’avviso pubblico pubblicato il 21 aprile, con una domanda, allegando i documenti richiesti, che dovranno pervenire tassativamente entro le ore 19.00 del ventesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando e che dovranno essere inviate all'indirizzo Pec protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it. La cifra stanziata dall’amministrazione Capitolina per ogni Municipio e quindi per ogni piazza sarà di 15.000 euro (in totale il Comune, ha stanziato 220 mila, ndr). Le quindici piazze individuate saranno:

Municipio I - P.zza San Pietro in Vincoli

Municipio II - P.le Ankara

Municipio III - P.zza Conca D’Oro

Municipio IV - L.go Panelli

Municipio V - Parco Villa Gordiani - lato Via Olevano Romano

Municipio VI - Parco della Pace – Torre Angela

Municipio VII - Parco 17 Aprile 1944

Municipio VIII - Via dei Granai di Nerva

Municipio IX - L.go Montanari

Municipio X - P.zza Scipione l’Africano

Municipio XI - Parco Tevere Magliana (ingresso Via Scarperia)

Municipio XII - Piazza Merolli

Municipio XIII - Giardino “V. Paparelli” – Via Cornelia 73

Municipio XIV - Viale Indro Montanelli

Municipio XV - Olgiata ex area Mercato – Via Tieri