Roma, Conca D'oro: al Parco delle Valli nuovi lavori di restyling. Ecco come sarà

Lo scorso Gennaio, il Parco delle Valli, all’interno della zona urbanistica di Conca D’Oro ( Municipio III, ndr) si era riappropriato della sua area pubblica con un nuovo parcheggio ( circa 170 posti auto , ndr) un nuovo impianto di illuminazione e l’arrivo di nuovi alberi, vinti, grazie al progetto Ossigeno della Regione Lazio.

Ed ora, dopo la canterizzazione avviata già dalla scorsa settimana, nella giornata di ieri, sono iniziati i lavori per ripavimentare i circa 6.000 metri quadrati di vialetti pedonali. L’obiettivo dell’intervento - fanno sapere in una nota congiunta al Messaggero, il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l’Assessore per le Politiche Ambientali, Matteo Zocchi - “è garantire una maggiore sicurezza e fruibilità del “pratone” per l’intera cittadinanza.”

“Un lavoro atteso da tempo e che consentirà di rendere maggiormente percorribile ed accessibile l’intera area del Parco delle Valli ogni giorno frequentata da tantissime famiglie, bambini e runners”, hanno spiegato il mini-sindaco Marchionne e l’Assessore Zocchi. “L’intervento si integra con la porzione di parco già bonificata e riqualificata dal Municipio nell’area dell’ex campo base del cantiere della metropolitana, renaturalizzata con più di 150 nuove alberature piantate, oltre ai lavori di cura del “pratone”, programmati insieme all’Assessora capitolina Sabrina Alfonsi.”

“Il vasto perimetro dei lavori ai viali del parco - circa 6.000 metri quadrati - prevede un un cantiere per blocchi, a cominciare dal viale d’accesso in via Val d’Ala. E’ tuttavia garantita - sottolineano ancora Marchionne e Zocchi - la fruizione del parco da parte della cittadinanza durante lo svolgimento dei lavori. Chiediamo quindi ai nostri cittadini di essere pazienti, ma la cura delle nostre aree verdi rappresenta un tassello importante per la nostra amministrazione.” “Per il lavoro di pianificazione desideriamo ringraziare - concludono - la direzione tecnica e manutenzione del territorio. E gli agenti della Polizia Locale per la collaborazione.”