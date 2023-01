Roma, al Parco delle Valli inaugurata l’area pubblica: parcheggio, alberi e viali pedonali

Per diverso tempo è stato il deposito dei materiali, delle macchine, dei tubi ed alloggi per gli operai impegnati nei lavori della metropolitana B1. Poi, fino a Maggio dello scorso anno, ha rappresentato la sosta - inattiva - di cinque linee di autobus. Da stamani, il Parco delle Valli, all’interno della zona urbanista di Conca D’Oro del Municipio III, si è riappropriato della sua area pubblica: con un nuovo parcheggio libero che potrà ospitare fino a 170 veicoli ed un nuovo impianto di illuminazione. Un servizio utile per le famiglie che si recheranno al parco e per i numerosi pendolari della metropolitana. Nel progetto sono stati anche riqualificati i viali pedonali del “pratone” con l’arrivo dei nuovi alberi, vinti, grazie al progetto Ossigeno della Regione Lazio.

“Un’opera tanto attesa - ha dichiarato il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - in un quartiere interessato da altri interventi. Abbiamo dato sfogo ad una richiesta di posti auto pubblico. Ed è un’opera di grande pregio perché restituisce un pezzo di parco - che era stato sottratto, da decenni, dal cantiere metro - al nostro “pratone” delle Valli e alla Riserva Valle dell’Aniene.” “E’ un intervento al quale teniamo molto - ha proseguito il minisindaco - poiché realizzato con criteri di sostenibilità per rendere i suoli comunque permeabili sia nelle parti asfaltate e nelle aree di sosta.

Piazza Sempione ha portato avanti i lavori di riqualificazione dell’ex cantiere della Metro B1 avviati dall’amministrazione precedente guidata da Giovanni Caudo, presente, stamani, all’inaugurazione. “Nessuna eredità”, ha detto l’ex Presidente Caudo. “Qui c’era un parcheggio provvisorio in cui l’illuminazione era spenta e i pali della luce erano di cantiere, non erano stati collaudati. Con l’Osservatorio sulla sicurezza abbiamo chiesto all’Acea di mettere delle luci per supplire al fatto che era buio. Oggi è uno spettacolo. E’ molto bello: da un punto di vista ecologico ed anche ambientale. Un pezzo di città normale, europea, come dovrebbe essere sempre. Spero che le persone lo rispettino”, ha affermato Giovanni Caudo.

“Siamo molto felici di aver inaugurato questo nuovo spazio, non solo di asfalto - ha commentato l’assessore per le Politiche Ambientali e Sportivo del Municipio III, Matteo Zocchi - ma anche di spazio verde. Abbiamo recuperato una porzione di area verde all’interno di Parco delle Valli, una riserva naturale che acquista ancora maggiore valore. Sarà uno spazio aperto alla cittadinanza dove ci si potrà divertire e stare insieme.”

“Un intervento - ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante - che da una parte riconsegna un’area al Parco delle Valli e dall’altra realizza un parcheggio che è al servizio della metropolitana e di via Conca D’Oro, nell’ottica per la quale le macchine vengono spostate dalla carreggiata delle strade e vengono messe in un punto di aggregazione dei veicoli così da liberare la strada stessa. E aggiunge: “Uno degli interventi che stiamo portando avanti di riqualificazione del quadrante è il cantiere ciclovia delle Valli che sta operando sull’altro tratto: Corso Sempione e viale Tirreno. Arriverà sul lato di Conca D’oro.”

Altri interventi di riqualificazione nel territorio: “Prossimamente - ha spiegato ancora Pietrosante è prevista l’apertura della piazza Conca d’Oro - la parte superficiale - e mancano gli ultimi passaggi per l’apertura del parcheggio sotterraneo ( sempre di Conca d’Oro) quello al servizio della metropolitana che ospiterà fino a 220 posti auto. E, a breve, partirà un altro appalto di manutenzione straordinaria dei sentieri e viali del Parco delle Valli. Un intervento che si incastra in un quadro ampio di lavori di riqualificazione che tendono a rendere la città più fruibile bilanciando gli interessi in gioco. “