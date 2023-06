Martedì 13 Giugno 2023, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 20:14

Sì, è un giugno del tutto anomalo. Lo ammette anche la meteorologa Franca Mangianti che dalle mappe osservate anche oggi non conferma l'arrivo, attesissimo, dell'estate a breve. Le perturbazioni che abbiamo visto a Roma stamattina e oggi pomeriggio ci regaleranno una replica anche mercoledì e giovedì. «Forse venerdì e sabato potremo assistere a un miglioramento, ma bisogna essere cauti con le previsioni meteo», spiega Mangianti.

Roma, perché continua a piovere?

Il punto, come abbiamo già spiegato, è l'anticiclone delle Azzorre che ha snobbato il Mediterraneo e si è fermato nel nord Europa.

«In questo periodo c'è sempre l'anticiclone delle Azzorre. Quest'anno non è così», dice Mangianti. «Quest'anno abbiamo invece due cicloni africani che stanno portando sui nostri territori umidità che proviene dal mare e incontra l'aria degli alti strati del nord», aggiunge. Cosa significa? Vuol dire che ci sono vortici multipli di bassa pressione che vengono da sud dall'Africa puntano sul Mediterraneo. Soprattutto portano piogge di questa portata.

Non è una bomba d'acqua e nemmeno un nubifragio. I fenomeni di maltempo ricalcano un linguaggio molto preciso (relativo a misurazioni molto precise) che noi per comodità verbale e guidati da una percezione della perturbazione non scientifica condensiamo con formule tipo "bomba d'acqua". Per esserci nubifragio devono verificarsi delle quantità di pioggia precise: 40 mm in mezzora, 60 in un'ora oppure 70 in due ore, o 80 in 3 ore. In Romagna, per capire, sono caduti 200 mm di pioggia in 2 ore.

Ma in realtà, spiega Mangianti, non sono così anomali questi temporali. Ma, c'è un ma.

A parte quello che è successo in Emilia Romagna che è stato un unicum, una situazione anomala per davvero, questi temporali frequenti che stiamo vedendo a Roma sono piuttosto normali in questa stagione. Classici sì, ma in montagna.

«Oggi la situazione meteo si è presentata a Roma con caratteristiche pesanti: si è allagata la Cassia, la Portuense, l'autostrada per Fiumicino», osserva Mangianti che conferma una tipologia di perturbazione breve e intensa, soprattutto limitata a certe zone. Ma non è un fenomeno allarmante.

Una riflessione più approfondita andrebbe fatta sulle temperature «che si stanno alzando sensibilmente ormai da anni», spiega l'esperta. «Su lunga scala, infatti, osserviamo dei fenommeno di aumento della temperatura molto più che nel passato», sottolinea. E questo è un fenomeno collegato al cambiamento climatico.

Insomma l'estate è ancora lontana. L'estate meteorogica sarebbe in realtà entrata il 1° giugno. L'estate astronomica invece entra il 21 giugno, vediamo se la situazione meteo cambierà avvicinandosi a quella data.

Intanto assistiamo sempre di più a queste piogge così brevi e intense. Ci sono stati sempre, spiega Mangianti. Il punto però è che erano anni che non succedeva a giugno e sono più notate e notevoli perché abbiamo trascorso un maggio molto soleggiato e mite.

Il fattore orario influisce? C'è una fascia oraria della giornata in cui la pioggia è più prevedibile? Ni, risponde Mangianti: «Si può dire che nelle ore serali diminuisce la temperatura e si può assistere a uno scontro di masse di aria calda e fredda che provocano la pioggia». Anche perchè il temporale, oggi (martedì 13 giugno, ndr) si è verificato anche la mattina.

Previsioni a cinque giorni

«Mercoledì la perturbazione non darà tregua e così anche giovedì», afferma Mangianti. E nel weekend, come sarà il tempo? «Venerdì ancora al mattino sarà brutto, mentre dal pomeriggio potremmo assistere a un rasserenamento. Sabato e domenica dovrebbe arrivare finalmente un miglioramento complessivo: senza pioggia e, forse, cielo sereno». L'importante è quel "senza", pazienza per il "forse".