Maltempo a Latina, ragazzo soccorso nel sottopassaggio da un gommone dei vigili del fuoco

Il nubifragio che ha colpito Sermoneta ha provocato anche l'allagamento del sottopassaggio della ferrovia al confine con Latina.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il gommone per mettere in sicurezza un ragazzo rimasto bloccato sul tetto dell'auto. Per lui fortunatamente solo tanta paura.

La pioggia battente sta creando disagi in tutta la zona dei Lepini, in particolare a Sezze e Sermoneta.

Stamani il maltempo ha colpito anche Latina con un forte acquazzone alle 10,30.