Maltempo, in arrivo nuova perturbazione: temporali, nubifragi e grandine

È in arrivo una forte ondata di maltempo: per due giorni Italia ostaggio di temporali, nubifragi e grandine. Ecco quali sono le previsioni meteo e le zone più esposte al vortice ciclonico sull'area tirrenica tra mercoledì e giovedì.

Meteo, ancora instabilità sull'Italia

L'Italia si prepara ad affrontare un'intensa fase di maltempo che sta arrivando dall'Europa occidentale. Sulla Francia temporali, nubifragi e alluvioni lampo hanno interessato gran parte del territorio ma entro stasera il maltempo arriveerà sul Mediterraneo dove troverà un ulteriore apporto energetico.

Sicché, spiegano gli esperti di 3bMeteo, le piogge e i rovesci che stanno interessando in queste ore le regioni occidentali sono destinati a intensificarsi e a estendersi a tutta la Penisola.

Ma il maltempo non colpirà ovunque con uguale forza, le regioni settentrionali già da mercoledì si troveranno meno esposte ai fenomeni che si concentreranno invece sulle regioni centrali e su parte del Sud.

Giovedì il maltempo sarà ancora al Sud e su parte del Centro mentre al Nord andrà decisamente meglio e solo venerdì con l'esclusione di una piccola parte del Sud, l'alta pressione avrà riconquistato quasi tutta l'Italia. Massima attenzione perché c'è il concreto rischio di temporali violenti, anche a carattere di nubifragio e di grandinate. Andiamo adesso a vedere un dettaglio per le giornate in questione.

🥵 Anche oggi giungono conferme sul possibile arrivo dell'#anticiclone e del #caldo africano la prossima settimana. Ma con incognita forti #temporali di calore su alcune zone. Tutti gli aggiornamenti #meteo nell'articolo ⤵https://t.co/cEz9oamHCi — 3B Meteo (@3BMeteo) June 13, 2023

Meteo mercoledì - Nord, variabile o temporaneamente nuvoloso sui settori di pianura con qualche isolato piovasco, più instabile sui settori alpini, prealpini e in Liguria con acquazzoni e locali temporali. Qualche temporale potrebbe interessare in serata l'alta pianura piemontese. Centro, diffuso maltempo con rovesci e temporali, anche forti e a carattere di nubifragio localmente associati a grandinate. In serata migliora sulla Toscana, in nottata sul Lazio. Sud, molto instabile a tratti perturbato con rovesci e temporali, localmente forti su ovest Sicilia, Sardegna, Campania, Molise e Puglia settentrionale. Maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati a rotazione ciclonica, mari mossi o localmente molto mossi.

Giovedì - Nord, generalmente poco nuvoloso su pianure e litorali, variabilità e qualche isolato piovasco diurno sui settori alpini e prealpini. Centro, ancora rovesci e temporali, anche forti su Marche, Abruzzo e basso Lazio in esaurimento serale. Ampi schiarite altrove. Sud, diffusa instabilità con tempo a tratti perturbato su centro est Sicilia e tutto il Sud Peninsulare. Attesi ancora rovesci e temporali anche forti. Meglio sulla Sardegna. In serata migliora sulla Campania. Temperature in rialzo al Nord e centrali tirreniche, sotto media altrove. Venti moderati tra Ovest e NO. Mari mossi o molto mossi.

Venerdì - Nord, generalmente sereno o poco nuvoloso. Scarsa e isolata attività cumuliforme sui rilievi con sporadici piovaschi. Centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche isolato piovasco tra Abruzzo e basso Lazio. Sud, residua instabilità su Puglia e alta Calabria con qualche ultimo piovasco in esaurimento. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in rialzo. Venti moderati di maestrale. Mari mossi.

L'estate? Caldo dal 21 giugno

Andrea Giuliacci, meteorologo e climatologo, ha confermato all'Adnkronos che ci sarà un ulteriore peggioramento del tempo nella parte centrale della settimana: «Nella giornata di giovedì il tempo andrà migliorando al Nord e il maltempo insisterà soprattutto al Sud e nelle regioni centrali adriatiche».

«Nella parte finale della settimana la svolta, il sole dovrebbe guadagnare terreno e dovrebbe esserci un rialzo della pressione generalizzata e stabilizzarsi l'atmosfera. Per il caldo intenso c'è da attendere ancora un pò, a metà della prossima settimana, da mercoledì», ha concluso Andrea Giuliacci.