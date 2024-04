Roma e l'allarme terrorismo, il prefetto Giannini: «Grandissima attenzione su eventi sportivi»

Eventi sportivi osservati speciali e controlli scrupolosi spettatore per spettatore. L'allarme terrorismo in Italia c'è e a Roma si stanno alzando al massimo le misure di prevenzione.

Allarme terrorismo, attenzione massima su eventi sportivi

«Su tutti gli eventi c'è una grandissima attenzione. Ci sono servizi di controllo spettatore per spettatore. Anche perché ricordo che nel novembre del 2015, rimasta famosa per i fatti del Bataclan, ci fu un tentativo di attacco allo Stade de Francia. Quindi certamente c'è attenzione. Ogni evento è studiato e analizzato e vengono predisposti dei servizi per poterlo gestire in sicurezza». Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini - a margine del convegno "Cybercrime e cyberterrorismo, strategie di prevenzione e contrasto" in corso all'università Lumsa - parlando della sicurezza degli eventi sportivi che si svolgeranno nei prossimi mesi a Roma e rispondendo a una domanda sull’appello di Macron alla tregua olimpica e il livello di attenzione sugli eventi sportivi.

In generale per quanto riguarda i cittadini, «possono registrare se vedono situazioni anomale, rivolgersi alle forze dell’ordine - conclude- spesso navigano su web e possono fare segnalazioni alla polizia postale quindi il contributo di tutti è fondamentale».