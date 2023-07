Regina Coeli, detenuto frattura la mandibola a un poliziotto con un pugno

Il 30 giugno, nel carcere di Regina Coeli un detenuto ha aggredito durante la sera del venerdì, un assistente del capo della polizia penitenziaria fratturandogli la mandibola. Nel pomeriggio invece si è registrato nello stesso carcere, un incendio che ha visto coinvolto il passaggio della sesta sezione, arrivando fino al magazzino e alla lavanderia.

Riguardo alle condizioni dell’agente, i medici gli hanno riscontrato 30 giorni di prognosi. Dichiara Massimo Costantino: «Il fenomeno delle aggressioni è sempre più dilagante, cercare di far rispettare le regole, garantire la legalità, innesca in certi detenuti facinorosi il pretesto per aggredire gli agenti”. Infatti Regina Coeli presenta tassi effettivi di affollamento superiori al 150%, mentre sono 6.086 i detenuti reclusi nei 14 istituti del Lazio, rispetto ad una capienza regolamentare prevista di 5.295 posti. Occorrono urgenti e radicali interventi perchè il personale è stremato è così non si può continuare».