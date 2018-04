Roma, anziana cade dalla finestra mentre pulisce i vetri: è grave

Una donna di 81 anni è stata soccorsa in gravi condizioni dopo essere precipitata da una finestra al quarto piano di un palazzo di via Carlo Pascal in zona Baldo degli Ubaldi. A quanto riferito dai pompieri, l'anziana è caduta mentre puliva le finestre di una veranda ed è finita su una tettoia al primo piano del palazzo. Sul posto la polizia che sta indagando per chiarire l'accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA