Giovedì 28 Dicembre 2023, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Fine dell'anno con qualche disagio per i pendolari della Pontina. Dopo il fermo dei cantieri per le festività natalizie, proseguono fino a domani i lavori di manutenzione dei cartelli pubblicitari a ridosso della statale. Anas ha predisposto restringimenti a tratti della corsia di destra e brevi chiusure della complanare, se presente, sia in direzione di Roma che verso Terracina, per consentire agli operai di intervenire in sicurezza. La sosta dei mezzi di cantiere è consentita su strada attraverso la chiusura delle corsie di destra da mezzanotte alle 6 del giorno successivo, mentre dalle 9.15 alle 16 di oggi e domani nella stessa fascia oraria è permesso il restringimento delle complanari per la sosta dei macchinari necessari agli interventi. Le corsie di destra di entrambe le carreggiate da Roma a Terracina e viceversa, saranno ristrette nei tratti interessati dai lavori e solo per il tempo necessario per ultimare le operazioni di manutenzione.

Cantieri del Giubileo a Roma, il Comune accelera: i lavori solo di notte

La società addetta ai cantieri «dovrà verificare eventuali interferenze con altri lavori presenti sul tratto interessato. L'Anas si legge nell'ordinanza dell'azienda - si riserva la facoltà di impartire, durante i lavori, a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione e della conservazione del corpo stradale». Quello che si chiude domani non è, tuttavia, l'unico cantiere aperto lungo la 148. L'altro, che chiuderà entro il 31 dicembre prossimo, riguarda una serie di interventi di emergenza per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo i danneggiamenti alle strutture provocati dagli incidenti. I lavori, sospesi nei giorni festivi, riguardano l'intero tracciato, da Roma a Terracina e viceversa, coinvolgono tutte le carreggiate e prevedono la chiusura a fasi alternate di una corsia di marcia alla volta, la parzializzazione o, se necessario, la chiusura temporanea dell'asse principale o degli svincoli e l'eventuale deviazione del traffico in funzione degli interventi. Anche in questo caso l'Anas avverte che «si riserva la facoltà di impartire, durante i lavori, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione», riporta l'ordinanza dell'Azienda.

Metro A, chiusure anticipate ancora per un anno: l’8 dicembre torna attiva fino alle 23.30 (ma solo per un mese)

Infine, andranno avanti ancora fino al 1° aprile 2024 gli interventi di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione sull'intero tracciato della Pontina, da Roma a Terracina e viceversa. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza è prevista la chiusura a fasi alternate di una corsia di marcia alla volta, la parzializzazione o, in caso fosse necessario, la chiusura temporanea dell'asse principale o degli svincoli, con la deviazione del traffico in funzione degli interventi. A ridosso dei cantieri temporanei è imposto il limite di cinquanta orari. Intanto prosegue la campagna promossa da Anas contro l'abbandono degli animali. L'azienda salva in media un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito e ucciso lungo le strade e autostrade di competenza. Per questo è possibile segnalare la presenza dell'animale anche al numero verde "Pronto Anas" 800.841.148.