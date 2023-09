Picchia a calci e pugni il padre disabile: l'uomo è in fin di vita, arrestato il figlio (che in casa aveva cocaina)

Un litigio e in un attimo si è trasformato in una furia contro l'anziano padre: una drammatica storia di violenza e disagio in famiglia che arriva da Ciampino. Calci e pugni contro l'ottantenne, invalido, colpito ripetutamente al torace, allo stomaco e al volto. L'uomo, ridotto in fin di vita, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata in ambulanza: i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad accertamenti, allarmati per le gravi condizioni dell'uomo. La prognosi è stata di 40 giorni per le lesioni riportate, tra le quali anche numerose costole fratturate. Fortunatamente l'aggressore è stato assicurato alla giustizia: si tratta di un disoccupato di 50 anni, con alle spalle storie di violenza e aggressioni sia in casa, che fuori. Ad arrestarlo, per maltrattamenti in famiglia, sono stati i carabinieri della Tenenza di Ciampino. I militari della compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata al 112 per una lite scoppiata in un'abitazione nei pressi di via Giuseppe Saragat, al centro della cittadina aeroportuale.

Il cinquantenne stava ancora a casa, in evidente stato di ebbrezza: poco prima aveva malmenato, per futili motivi, il padre con cui convive.

L'anziano era allettato a causa delle precarie condizioni di salute, data anche l'eta avanzata. Immediatamente soccorso dai militari e dal personale del 118, è stato trasportato in "codice rosso" al pronto soccorso romano. I militari hanno effettuato una perquisizione nei confronti dell'arrestato, trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina, circostanza per cui è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti, alla Prefettura di Roma. Purtroppo da quanto hanno scoperto i carabinieri non era la prima volta che il figlio si accaniva contro il pensionato, in passato più volte picchiato per aver opposto diniego alle continue richieste di denaro. E in questa vicenda, come in altri drammi che si consumano quasi quotidianamente tra le mura domestiche, è stata probabilmente l'alcool e la droga a originare la lite sfociata nel pestaggio. La dipendenza dalle sostanze stupefacenti rende schiavi e violenti chi ne fa uso. Per il cinquantenne di Ciampino si sono aperte le porte del carcere di Velletri, dove verrà sentito dall'autorità giudiziaria.