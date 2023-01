Lunedì 2 Gennaio 2023, 08:52

L'accusa nei confronti di una casalinga di 35 anni residente a Frosinone è la peggiore che si possa addossare ad una madre: quella di maltrattamenti sul suo bambino di soli sette anni. A puntare l'indice sulla donna l'ex convivente, un imprenditore suo coetaneo residente anche lui nel capoluogo ciociaro. A causa della loro separazione, il ragazzino come spesse succede in questi casi, vedeva il suo papà nei giorni stabiliti dal giudice. Per ottenere di vedere il figlio l'uomo aveva dovuto avviare una lunga battaglia legale perché la ex una volta chiuso con quel rapporto non voleva che il bambino continuasse a frequentare il padre. Ogni volta che l'uomo si recava sotto casa sua per prendere il bambino che doveva trascorrere il week end con lui , la casalinga adduceva mille scuse per non darglielo. A detta dell'imprenditore quello non era altro che un modo per vendicarsi della donna per essere stata lasciata.

LA RICOSTRUZIONE

E siccome sapeva che quel bambino rappresentava per l'ex compagno il suo tallone d'achille faceva di tutto per evitare che padre e figlio si potessero vedere. L'uomo però non si è dato per vinto e si è rivolto al suo legale di fiducia per continuare ad esercitare il suo ruolo di genitore.

Tornando ai maltrattamenti sul figlioletto proprio un giorno in cui spettava all'imprenditore tenere il bambino aveva notato alcuni segni sul collo. Alzandogli la maglietta poi, aveva visto altri lividi sulle spalle. Era stato proprio il ragazzino a raccontare al genitore che la mamma lo aveva picchiato. Al papà aveva raccontato che spesso la madre, per i motivi più disparati, lo malmenava. L'imprenditore dopo aver scattato alcune foto dove erano evidenti i segni delle botte ricevute dal figlioletto si è recato presso la caserma dei carabinieri ed ha fatto scattare la denuncia nei confronti della donna. Nel frattempo si è rivolto all'avvocato Rosario Grieco affinchè possa rappresentarlo nelle opportune sedi.

I TIMORI

Al momento i militari hanno avviato le indagini per accertare se veramente la 35enne possa aver avuto atteggiamenti violenti nei confronti del bambino. Il piccino adesso ha paura che la madre possa picchiarlo di nuovo perché aveva detto al papà dei pugni e dei calci che la madre gli sferrava addosso quando lui la faceva arrabbiare. L'uomo, sempre più convinto che la ex convivente stia scaricando sul loro bambino la rabbia di quella separazione, ha preannunciato che chiederà l'affido esclusivo. Il figlio se vorrà, potrà vederlo soltanto attraverso gli incontri protetti. L'uomo ha troppa paura che la ex compagna possa far ancora del male al piccino.