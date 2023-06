Maurizio Pucci, morto a 69 anni l'uomo dei Giubilei di Roma: l'ex presidente di Ama era malato da tempo

È morto Maurizio Pucci, ex presidente di Ama e coordinatore dei servizi di accoglienza e celebrazioni del Giubileo 2025. Malato da tempo, aveva compiuto 69 anni due giorni fa. L'incarico gli era stato affidato lo scorso gennaio dal sindaco Roberto Gualtieri. Conosciuto e apprezzato per la sua capacità di risolvere i problemi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 2021 lo aveva incaricato della pulizia straordinaria della la città dai rifiuti e successivamente gli aveva affidato il coordinamento dei servizi di accoglienza del prossimo Anno Santo. Un ruolo, quello legato al Giubileo, che Pucci aveva già ricoperto sotto la Giunta di Francesco Rutelli per la preparazione degli interventi del grande Giubileo del 2000. Dal 2014 al 2015, per Pucci c'è stato anche un passaggio in politica con la Giunta di Ignazio Marino, dove ricoprì l'incarico di assessore ai Lavori Pubblici.

Il ricordo

Molti i messaggi di cordoglio. «Maurizio è stato un ottimista, un tenace, un generoso fino all'ingenuità. Mi è stato amico per quarant'anni. L'ho sempre trovato al mio fianco. Leale come pochi, ma mai accasato ad una corrente. Tanto meno la mia, che non ho mai promosso. Piuttosto a disposizione senza esitizioni del Pd, delle istituzioni, delle aziende di cui è stato dirigente». ha scritto Goffredo Bettini su Facebook. In una nota, Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio ed ex assessore alla Salute nella Giunta Zingaretti, lo ricorda come «Uomo leale e servitore instancabile delle istituzioni pubbliche, a cui negli anni ha saputo dare un contributo prezioso».